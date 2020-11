DIRETTA Napoli-Rijeka: segui la partita LIVE

Il Napoli, nel giorno del ricordo di Diego Armando Maradona, scende in campo in Europa League per affrontare gli avversari del Rijeka.

Oggi per Napoli è il giorno della commemorazione ma, nel frattempo, il campo reclama la squadra azzurra. Cosi stasera i ragazzi di Gattuso, in un clima surreale che ha investito la città per la scomparsa di Maradona, affronteranno i croati del Rijeka. Gara cruciale per gli azzurri, che hanno bisogno di una vittoria per avvicinare la qualificazione, col girone che li vede a 6 punti insieme a Real Sociedad ed Az Alkmaar. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.