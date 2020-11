Il Milan vuole tenersi Brahim Diaz: “Parleremo col Real Madrid”

Il direttore sportivo del Milan, Massara, intervenuto prima del match con la Fiorentina ha parlato della volontà di trattare col Real per Brahim Diaz

L’avvio di stagione di Brahim Diaz è stato una delle miglori sorprese della stagione del Milan, che durante le trattative per il suo prestito già cercò di strappare un diritto di riscatto di cui il Real Madrid non ha voluto proprio sentire parlare.

Con tre gol e un assist nelle sue prime 11 presenze, lo spagnolo si è conquistato subito fiducia ed elogi. La volontà dei rossoneri è, dunque, averlo a disposizione almeno per un’altra stagione.

Lo ha confermato oggi pomeriggio, intervenendo ai microfoni di ‘DAZN’, il direttore sportivo Frederic Massara: “Brahim sta facendo benissimo, siamo contenti e soddisfatti di lui, può darci tanto. Per il suo futuro vedremo, ne parleremo col Real Madrid più avanti”. Il tentativo non sarà semplice: Zidane continua ad apprezzare moltissimo il classe ’99, al quale ha inviato diversi messaggi per complimentarsi del rendimento in Serie A.

