Il Napoli cambia maglia per salutare Diego Armando Maradona

Nella partita di oggi contro la Roma, il Napoli indosserà una maglia speciale per salutare la sua leggenda, Maradona

Napoli e il Napoli non possono dimenticare Diego Armando Maradona. Il legame resterà indissolubile a lungo, probabilmente in eterno. Più volto è stato spiegato il significato extracalcistico avuto dal “Pibe de Oro” durante il suo passaggio ai piedi del Vesuvio. Riscatto, rivincita, successo. Per questo, la città è in lutto da mercoledì.

Al “San Paolo”, che dalla prossima gara dovrebbe diventare a tutti gli effetti stadio “Diego Armando Maradona“, prosegue il viavai di tifosi che hanno voluto omaggiare lo storico capitano del Napoli con un ricordo particolare.

Il Napoli nel match con la Roma presenterà una maglia speciale, dall’alto valore simbolico. Diventerà la quarta casacca di gara e legherà i partenopei all’Argentina nel ricordo del mito comune.

Napoli, la quarta maglia per celebrare Maradona era già stata pensata con Kappa

In un comunicato, la società del presidente Aurelio De Laurentiis ha spiegato che la sua presentazione era già stata fissata. Così il Napoli nella nota diffusa: “Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli“.

La presentazione della maglia, che avrà delle strisce biancazzurre, era già programmata: “Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9^ giornata di campionato, in occasione del match SSC Napoli-Roma. La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente”.

