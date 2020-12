Retroscena Inter, in estate stava arrivando un altro attaccante: la conferma

L’Inter è alla ricerca di nuovi innesti in vista del mercato di gennaio, spunta un nome nuovo direttamente dal campionato italiano

L’Inter si è rialzata, due vittorie consecutive, ha ritrovato in parte il sorriso e ora è pronta a ragionare anche sul futuro. Serve un attaccante, non per forza un vice Lukaku, di sicuro un altro elemento che possa rafforzare il reparto offensivo a disposizione di Conte. L’ultimo obiettivo, eccolo il retroscena, si chiamava Gervinho, esterno del Parma, quattro gol in questo campionato, autore di due doppiette, la prima proprio contro l’Inter, la seconda lunedì col Genoa. Un giocatore ritrovato che con Liverani, dopo le voi sull’addio in estate, è tornato a far bene, tra sprint e reti pesanti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>> Inter, un compleanno da Champions: la rinascita di Darmian

L’Inter pensa a Gervinho

L’ivoriano poteva essere un’opportunità per la società nerazzurra, un calciatore che, come Sanchez, avrebbe potuto rafforzare l’attacco con la sua imprevedibilità e i suoi sprint palla al piede. Un giocatore diverso, complementare agli altri elementi dell’attacco già presenti in organico. Al momento si tratta solo di una suggestione di mercato confermata, però, dallo stesso calciatore.

Gervinho, infatti, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “So dei contatti tra Parma e Inter, il mio agente mi ha informato, ma alla fine non si è fatto nulla. Se ero un obiettivo di Conte mi fa piacere” ha detto l’ivoriano. Parole che chiudono, al momento, a una trattativa futura, ma l’ottimo avvio di campionato potrebbe anche spingere la dirigenza a tornare alla carica. Tutto dipenderà dal campo.

Gervinho in passato, e in futuro? L’Inter, ora, cerca un vice Lukaku, perché Pinamonti è, secondo Conte, troppo giovane. Due al momento le ipotesi: Giroud e Milik. Due giocatori in uscita dalle rispettive squadre che avrebbero voglia di rilanciarsi. Magari proprio all’Inter. Gennaio è dietro l’angolo, forse aspetta anche Gervinho.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Maradona Jr: “Nell’ultima chiamata, papà rideva. Che inferno il covid” – ANews