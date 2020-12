Milan, Pioli torna in panchina: il comunicato ufficiale del club

Stefano Pioli torna in panchina dopo la negatività all’ultimo tampone. Il tecnico rossonero farà il suo ritorno già dall’imminente sfida di Europa League contro il Celtic.

Il Milan riabbraccia Pioli. Il tecnico rossonero farà ritorno in panchina dopo essere risultato negativo al recente tampone. Negativo anche il suo vice Murelli. I due prenderanno parte all’odierna seduta di allenamento e domani saranno in panchina per la sfida di Europa League contro il Celtic.

Milan, Pioli ritorna in panchina: negativo l’ultimo tampone. Il comunicato ufficiale del club

AC Milan comunica che il tecnico Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone effettuato ieri. Pioli e Murelli oggi dirigeranno l’allenamento e domani sera saranno regolarmente in panchina nella gara di Europa League Milan-Celtic Glasgow.

