Benzema può giocare in Italia: Milan, Napoli e Roma tremano

Benzema, attaccante del Real Madrid, potrebbe giocare in Italia nei prossimi mesi: una notizia che non farà piacere a Milan, Napoli e Roma

Una notizia a sorpresa, inaspettata, alla quale, nel caso, porre rimedio: Karim Benzema può venire a giocare in Italia. Non da solo, sia chiaro, ma assieme a tutto il gruppo. Questo perché il Real Madrid, un tempo squadra invincibile, rischia seriamente il terzo posto in Champions League e dunque la retrocessione in Europa League, competizione nella quale figurano le italiane Milan, Roma e Napoli. C’è il rischio, a questo punto, che una delle tre possa incrociare, dai sedicesimi in poi, il Real Madrid sul proprio cammino, una vera e propria beffa.

Cosa succede se il Real Madrid retrocede

Ogni anno l’incognita sulle favorite dell’Europa League è condizionata dalle squadre retrocesse. Spesso capitano delle sorprese, ma nessuno, quest’anno, poteva immaginare nel flop della squadra di Zidane. Invece potrebbe succedere: la sconfitta con lo Shakhtar, infatti, costringe il Real Madrid a giocarsi tutto nell’ultimo turno.

In caso di eliminazione, i Blancos ripartirebbero dall’Europa League – ovviamente scongiurando l’ultimo posto – e a quel punto, per merito, di diritto, diventerebbero i favoriti della competizione, anche se al momento il Real ha diversi problemi e Zidane non ha in pugno la squadra.

L’incubo delle italiane

Napoli, Milan e Roma stanno onorando l’Europa League, hanno voglia di conquistare i sedicesimi e arrivare fino in fondo. Ovvio che la retrocessione del Real Madrid rischia di minare le proprie certezze, ma potrebbe rappresentare anche un’invitante sfida, un prestigioso eventuale confronto. Anche perché, lo ripetiamo, questa squadra, questo Real Madrid, nonostante campioni come Sergio Ramos, Modric e Benzema, è distante anni luce dalla corazzata capace di conquistare Champions a ripetizione, proprio con Zidane in panchina.

