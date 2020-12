DIRETTA Sampdoria-Milan: segui la partita LIVE

Alle 20.45 l’ultimo posticipo di questa domenica di Serie A, in attesa del monday night: di fronte ci la sono la capolista Milan e la Sampdoria di Ranieri.

Il Milan è la capolista della Serie A, e dunque aumentano sempre più le aspettative per la squadra di Pioli. Dopo il successo in Europa League contro il Celtic, con annessa qualificazione ai sedicesimi, per i rossoneri c’è la sfida contro la Sampdoria. La squadra di Ranieri non vince da ben quattro partite, l’ultimo pareggio contro il Torino ha lanciato dei segnali ma è ancora troppo poco. Serve la vittoria per dare una svolta alla stagione. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.