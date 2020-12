DIRETTA Barcellona-Juventus: segui la partita LIVE

Alle 21 scende in campo la Juventus in un big match da brividi che vedrà di fronte la squadra bianconera contro il Barcellona di Messi.

Barcellona e Juventus sono già abbondantemente qualificate per gli ottavi di finale di Champions League. In palio ci sono tre punti decideranno quale delle due chiuderà la fase a gironi al primo posto. Occhi puntati, ovviamente, sulla sfida tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, per molti un vero e proprio confronto per raccogliere l’eredità di Diego Maradona a pochi giorni dalla sua scomparsa.Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

