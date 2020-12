La risposta a sorpresa di Gattuso sul rinnovo col Napoli

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Real Sociedad, l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato di rinnovo

Stavolta l’ha detto in lingua napoletana ma col sorriso, lasciandosi scappare un sì nascosto, mascherato dall’ironia. All’ennesima domanda sul rinnovo di contratto, l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha così risposto: “Fatevi i c***i vostri” ma in napoletano, scherzando, sorridendo. Poi ha aggiunto: “Lo dico sempre: stanno controllando”. Ennesima conferma da parte del tecnico calabrese che per l’annuncio ufficiale è solo questione di giorni, d’altronde l’intesa economica era stata raggiunta nei giorni scorsi e già da tempo le parti, il Napoli e Gattuso, avevano deciso di proseguire insieme.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Gattuso tra il rinnovo e la Real Sociedad

L’allenatore del Napoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Real Sociedad, sesta giornata della fase a giorni, gara fondamentale per l’accesso ai sedicesimi: “Mi aspettavo di arrivare all’ultima giornata lottando ancora per la qualificazione – le parole di Gattuso – perché questo è un girone con tante squadre forti e di qualità”.

LEGGI ANCHE >>> “Mi chiamo Suarez e gioco alla PlayStation”, le frasi dell’esame farsa

L’allenatore del Napoli ha annunciato il recupero di Fabian, che sarà dunque disponibile, ha parlato di Insigne, elogiandolo, e di Diego, dato che Rino sarà il primo allenatore nel Maradona di Napoli, lo stadio di Fuorigrotta che da qualche giorno ha ufficialmente cambiato nome. “Sarà una grande emozione” ha detto Gattuso.