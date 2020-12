DIRETTA Napoli-Real Sociedad: segui la partita LIVE

Alle 18.55 scende in campo il Napoli di Rino Gattuso, di fronte la Real Sociedad: in palio punti chiave per il passaggio del turno.

Sfida decisiva per il Napoli, unica italiana con la qualificazione ancora in bilico. I ragazzi di Gattuso ospiteranno la Real Sociedad allo stadio Diego Armando Maradona, match con i palio di tre punti che possono valere proprio i sedicesimi di finale di Europa League. Di contro gli spagnoli, protagonisti assoluti della Liga. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

