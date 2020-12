L’Inter vuole Milik, proposto uno scambio al Napoli

Calciomercato in fermento: l’Inter vuole cedere Sensi, il Napoli Milik. Possibile uno scambio tra nerazzurri e partenopei, l’idea delle ultime ore

Quello di gennaio sarà il mercato degli scambi: Milik all’Inter e Sensi al Napoli? Non sembra proprio fantacalcio. I due calciatori, per motivi diversi, stanno infatti vivendo dei momenti difficili nelle rispettive squadre e non è da escludersi una soluzione del genere.

Sia Milik che Sensi sono stati, pesantemente, condizionati nelle loro avventure al Napoli e all’Inter. L’ex Sassuolo, arrivato lo scorso anno alla corte di Conte, aveva iniziato alla grande, prendendosi il centrocampo nerazzurro, prima che arrivassero i problemi fisici.

Il cammino del polacco è stato all’inverso, con tanti infortuni all’inizio (che hanno permesso di lanciare Mertens centravanti), salvo poi tornare e iniziare a segnare a raffica. Il problema è stato il mancato accordo, in estate, sul prolungamento di contratto, ma anche il rifiuto a molte destinazioni, in primis Roma. Situazioni che hanno portato il 99 azzurro ad essere messo, di fatto, fuori rosa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato, clamoroso scambio tra Inter e Napoli: Milik a Milano e Sensi in Campania?

Milik all’Inter e Sensi al Napoli, ipotesi clamorosa ma che sta prendendo sempre più piede. In sostanza ci guadagnerebbero entrambe le squadre. Il polacco è ormai ai margini del progetto tecnico partenopeo, mentre il nazionale italiano non è mai del tutto sbocciato in nerazzurro, anche a causa dei tanti infortuni.

LEGGI ANCHE >>> Le due squadre italiane che hanno più bisogno di Milik

Il Napoli perderà, certamente, un bel po’ di soldi con Milik, ma si sta cercando di ottenere il massimo da una situazione precipitata in estate. Al momento la pista Inter, per il polacco, sembra la più probabile e lo scambio con Sensi non dispiacerebbe a Gattuso.