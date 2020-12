Paolo Rossi, il dolore del calcio italiano: le reazioni

La morte di Paolo Rossi stanotte ha sconvolto il calcio italiano. Pablito è l’eroe del Mondiale del 1982, il mondo del pallone sta esprimendo il proprio cordoglio in varie forme.

La Figc per ricordare Paolo Rossi ha esposto bandiere a mezz’asta in via Allegri, nella sede istituzionale, e al centro tecnico di Coverciano. “La scomparsa di Pablito è un altro dolore profondo, una ferita al cuore di tutti gli appassionati difficile da rimarginare. Perdiamo un amico e un’icona del nostro calcio. Trascinando con i suoi gol al successo la Nazionale dell’82’, ha preso per mano un intero Paese, che ha gioito in piazza, per lui e con lui. Ha legato in maniera indissolubile il suo nome all’Azzurro e ha ispirato, con il suo stile di gioco, numerosi attaccanti delle generazioni future”, così il presidente Gabriele Gravina ha voluto ricordare la sua splendida figura.

Dalla Juventus alla Rai, i messaggi sui social per ricordare Paolo Rossi

A due settimane dalla morte di Diego Armando Maradona, il mondo del pallone si trova a versare altre lacrime di forte dolore.

Tanti appassionati lo stanno ricordando con i messaggi sui social, la Rai, invece, l’ha celebrato riproponendo la radiocronaca di Enrico Ameri dell’indimenticabile finale vinta contro la Germania nel 1982.

La scomparsa di #PaoloRossi, eroe dei mondiali ‘82 pic.twitter.com/iRj6p0Jqzw — Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 10, 2020

Il Vicenza, la Juventus sono i club in cui Paolo Rossi ha giocato di più: sei stagioni in maglia bianconera, quattro in Veneto. Al Vicenza nel 1978 arrivò anche uno storico secondo posto.

Alla Juventus ha vinto due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea e una Coppa dei Campioni. Paolo Rossi è stato un eroe nazionale, anche altri club in cui non ha giocato hanno sottolineato il proprio cordoglio.