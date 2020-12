Wanda Nara nuda a cavallo, la satira della Littizzetto finisce in tribunale

Lo scatto nuda a cavallo di Wanda Nara ha provocato la satira della Littizzetto. Non è piaciuto il commento della comica, ora si andrà in tribunale.

Ironia tanto agognata, ma ad oggi ormai dimenticata. Anche per personaggi che hanno costruito la propria carriera sulla satira come Luciana Littizzetto, ad oggi non è semplice nemmeno tentare lo scherzo.

Soprattutto, poi, quando l’obiettivo della battuta diventa una donna seguita da milioni di fans su social come Wanda Nara. Eh si, guai a far arrabbiare la moglie ed agente del calciatore del Paris Saint Germain Mauro Icardi.

Il motivo? E’ presto detto. Negli scorsi giorni, infatti, la Littizzetto ha voluto omaggiare la modella argentina con un siparietto durante la trasmissione “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio. Un “omaggio” che, a quanto pare, non è stato per niente gradito.

La battuta della discordia

Insomma, con Wanda c’è poco da scherzare. Certo, la Littizzetto è una usa l’ironia in un modo tutto suo, che a volte può suonare esagerato. Ma, si sa, la satira resta tale. E cosi Luciana durante la trasmissione in onda sulle reti Rai si è lasciata andare ad un commento su uno scatto pubblicato dalla Nara.

“lei si è tenuta con la sola forza delle unghie e credo con la Jolanda prensile…Dici che il cavallo sta immobile?”, ha scherzato in maniera piccante la Littizzetto, alla sua maniera che ha divertito l’Italia in questi anni.

Poi ha proseguito: “Allora dimmi dove è finito il pomello della sella. Secondo me si arpiona in questo modo”. Luciana è fatta così, ma a Wanda evidentemente non piace. E cosi tutto finirà in tribunale, con la bella argentina pronta a fare causa contro l’uscita della comica.

“Volgare e sessista” l’hanno accusata in molti, colpevole di aver colpito lo scatto provocante della Wanda, nuda in sella ad un cavallo, il tutto in bianconero e nero. Insomma, uno scatto artistico che ha provocato la satira della Littizzetto. Scaramuccia che, però, andrà di fronte al giudice.