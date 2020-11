Melissa Satta incontenibile, il cambio di look è sconvolgente

Melissa Satta impegnata con diversi shooting si mostra sui social, il cambio di look sconvolge i followers su Instagram.

Nemmeno in tempo di lockdown la vita di Melissa Satta sembra trovare un momento di pausa dai numerosi impegni lavorativi.

La nota showgirl, infatti, è sempre attiva e per i suoi followers si concede con un abbigliamento sempre diverso ed accattivante.

Anche mentre buona parte della popolazione è costretta a restare in casa a causa dell’emergenza Coronavirus, la 34enne trova puntualmente tempo e modo per uno shooting nuovo.

Ed ecco che Melissa si mostra in una nuova partnership, questa volta con Puma, mostrandosi con il classico abbigliamento sportivo del noto marchio tedesco.

Occhio al cambio di look

Melissa Satta da sempre cattura l’attenzione di tantissimi utenti sui social, incantati dalla bellezza ipnotica dello showgirl.

E cosi su Instagram sono in tanti ad aver apprezzato la “mise” messa in mostra dalla compagna di Kevin Prince Boateng.

Uno sguardo seducente, quello della Satta, che stavolta è riuscita a far breccia nei cuori dei suoi seguaci con un cambio di look repentino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Mani tra i capelli spettinati, movimenti sinuosi e in un attimo Melissa cambia volto e si trasforma, lasciando di stucco gli internauti.

Per la Satta, infatti, si materializza una coda intrecciata, look ordinato che mette in risalto ancora di più i lineamenti seducenti della Satta.

“Se fosse così semplice non sarei mai in ritardo”, ribadisce la Satta nella didascalia del post pubblicato su Instagram.

Nemmeno a dirlo, migliaia di commenti scatenati dalle immagini pubblicate dall’ex velina, impegnata più che mai in questi giorni con una serie di shooting.

La Satta, proprio nelle ultime settimane, è tornata alla ribalta nel mondo del calcio dopo un periodo lontana dai riflettori, grazie alla partecipazione al programma “Quelli che il calcio” sulla Rai.

