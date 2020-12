Pogba e Mbappè: come il PSG può rovinare i sogni di Juventus e Real

Il PSG non vuole perdere Mbappé, sogno del Real Madrid, e starebbe valutando l’acquisto di Pogba, obiettivo della Juventus, per convincerlo

Paul Pogba vuole lasciare il Manchester United. Mino Raiola è stato chiarissimo nella sua ultima uscita pubblica, ribadendo un concetto espresso più volte negli ultimi mesi. Sono due le squadre accostate al francese nelle precedenti sessioni di calciomercato: Real Madrid e Juventus. Gli spagnoli ci hanno provato per provare a soddisfare Zidane, ma si sono fatti da parte in quanto ritenevano eccessivo il prezzo dell’affare e perché, in fondo, Florentino Perez e Raiola non si sono mai presi.

PSG, colpo Pogba per convincere Mbappé: Juventus e Real in attesa

La Juventus, da parte sua, conta sulla volontà del ragazzo, che non ha mai nascosto la voglia di tornare a Torino ed è ancora in ottimi rapporti con tanti ex compagni. La Vecchia Signora potrebbe riprovarci nell’estate 2021, mentre i merengues hanno scelto di metter da parte i loro risparmi per un altro francese, Kylian Mbappé, vero sogno del madridismo. Il PSG, però, potrebbe rendere entrambe le piste non percorribili.

Secondo quanto svelato in Spagna da ‘El Chiringuito’, infatti, i francesi sono intenzionati a non perdere l’attaccante, che da mesi rifiuta il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022. Ed ecco, quindi ‘l’idea meravigliosa’: acquistare Pogba per convincere Mbappé a restare. L’ex juventino gradirebbe la destinazione e rinforzerebbe molto il progetto dei parigini, che punterebbero sull’ottimo rapporto tra i due per quello che diventerebbe, di fatto, uno straordinario doppio colpo. Con buona pace per le ambizioni di Juve e Real.