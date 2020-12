Juventus, dalla Spagna: Alaba ha scelto il suo nuovo club

David Alaba è in scadenza di contratto, la Juventus l’ha messo nel mirino come altro grande affare a parametro zero. Gli infortuni di Chiellini, l’età che avanza per Bonucci spingono Paratici a valutare interventi in prospettiva per la difesa.

Rummenigge ha confermato l’interesse della Juventus e di altri grandi club per Alaba, giocatore duttile che può essere schierato da difensore centrale o terzino sinistro, in certe occasioni a centrocampo. Dall’esperienza con Guardiola in poi, l’austriaco ha sviluppato grandi qualità nel palleggio, nell’impostazione del gioco.

La Juventus non molla, i colpi a parametro zero (da Pogba a Ramsey) fanno parte della strategia bianconera sul mercato nell’ultimo decennio ma la concorrenza è tanta e agguerrita.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Dalla Spagna ci credono: Alaba andrà al Real Madrid

Il Real Madrid ha scelto una strategia conservativa per rispondere alla grave crisi economica imposta dalla pandemia: interventi sul nuovo stadio con la squadra che gioca a Valdebebas e spending review sul mercato, anche col taglio degli stipendi.

In prospettiva della prossima estate, un grande colpo a parametro zero sarebbe importante per le casse dei blancos. Secondo quanto riportano i media spagnoli, Florentino Perez e la dirigenza del Real Madrid è davanti a tutta nella corsa per David Alaba.

I blancos sarebbero davanti a tutti per negoziare con l’entourage del giocatore in scadenza di contratto a giugno, anche con il placet del Bayern Monaco, che spera ancora nel rinnovo in extremis. Alaba è un punto fermo del Bayern Monaco, in questa stagione ha già collezionato 15 presenze e ha segnato un gol nella vittoria per 3-2 sul campo del Borussia Dortmund.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, colpo Alaba: spunta l’ammissione di Rummenigge

Non c’è solo il Real Madrid, sulle sue tracce si stanno muovendo anche il Chelsea e il Paris Saint Germain, più defilati perchè Alaba avrebbe espresso la volontà di giocare in Liga.