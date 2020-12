Sciacalli in azione in casa di Paolo Rossi: furto durante i funerali

Il furto in casa di Paolo Rossi è avvenuto durante i funerali. La moglie ha trovato la casa a soqquadro appena tornata da Vicenza

Furto in casa di Paolo Rossi durante i funerali del campione del Mondo del 1982. E’ successo a Bucine, in provincia di Arezzo. Ad accorgersi del furto sarebbe stato una persona di fiducia della famiglia Rossi. Al rientro da Vicenza, la moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, ha trovato l’agriturismo di proprietà a soqquadro.

Gli sciacalli avrebbero sottratto per lo più oggetti dell’ex attaccante, collezionati durante la sua carriera da calciatore. Inoltre avrebbero portato via anche un orologio del campione e dei gioielli. Tuttavia, dopo una prima sommaria ricostruzione, la moglie Federica sta ancora facendo ulteriori accertamenti in casa per capire se sono stati sottratti altri oggetti. Sottratta anche una somma di denaro di lieve entità.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ladri in azione in casa di Paolo Rossi: furto durante il funerale, tifosi imbufaliti

Un’azione quella compiuta dagli sciacalli entrati in casa del campione che ha naturalmente creato sconcerto tra i tifosi e gli amici di Paolo Rossi. Un furto di bassissima levatura morale. Il saccheggio secondo le prime ricostruzioni sarebbe avvenuto durante i funerali.

A Vicenza sono stati tantissimi i cittadini comuni che hanno voluto rendere omaggio all’ex Pallone d’Oro per i momenti indimenticabili che ha regalato loro in particolare durante il Mondiale in Spagna ma pure nel corso della sua carriera.

LEGGI ANCHE >>> Paolo Rossi, il racconto della moglie: “Non voleva andarsene, ci rassicurava”

Lo sdegno della rete non è tardato ad arrivare. Il furto ha provocato la reazione della gente sui social. Parole forti per un atto riprovevole. Un altro brutto colpo da assorbire per la famiglia, toccata dalla prematura scomparsa di Paolo Rossi.