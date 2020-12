Il Milan di Pioli che vola in campionato e in Europa ritrova Leao contro il Parma, ma per Ibrahimovic e Kjaer bisognerà attendere almeno fino a mercoledì

Nel Milan che raggiunto il primato del girone di Europa League e vuole confermare quello in campionato, presto torneranno Ibrahimovic e Kjaer. Ad assicurarlo è Pioli che per il Parma ritrova Leao.

Il giocatore portoghese è stato rodato nell’ultima parte di gara con lo Sparta Praga e sembra pronto a giocare almeno un tempo con i ducali. Per lo svedese e il danese, invece, bisognerà attendere ancora, ma non per molto.

Nella conferenza stampa della vigilia, mister Pioli si è detto fiducioso sul rientro di Ibrahimovic e Kjer nel Milan che affronterà il Genoa nel turno infrasettimanale. Obbligatorio, per i due, reduci da infortuni muscolari, non forzare i tempi.

Ballottaggio Leao-Rebic per il Milan. Pioli deve fare ancora a meno di Ibrahimovic e Kjaer

Se Pioli deve, quindi, ancora aspettare per riavere a disposizione Ibrahimovic e Kjaer, il Milan domani potrà nuovamente contare su Leao. Una pedina importante e in costante crescita, prima dell’ennesimo infortunio muscolare di squadra in questa stagione con tantissimi impegni.

In attesa che il campione svedese riprenda il proprio posto al centro dell’attacco, con il Parma ci sarà un serrato ballottaggio tra Leao e Rebic nel Milan. Entrambi non sono prime punte, ma se il croato sta trovando molte difficoltà in quel ruolo, il giovane e longilineo attaccante, prima del ko, stava dando grandi segnali di crescita. Chi la spunterà? In difesa torna Gabbia.