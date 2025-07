Roma, che occasione: si è svincolato e Gasp lo sogna dal 2021

Un nome che riemerge dal passato e un allenatore che non ha mai smesso di pensarlo nel suo sistema. Questa volta l’occasione è concreta, e anche inattesa

A volte il mercato offre delle occasioni che sbucano così all’improvviso. E se le prendi al volo, possono davvero cambiare il corso dell’estate. È esattamente il caso della Roma, che con l’arrivo di Gasperini sta ridisegnando ogni reparto per adattare la squadra alla sua idea di calcio. Dietro le quinte, Gasp consiglia, suggerisce, orienta.

Uno dei reparti dove sarà sicuramente necessario intervenire è la difesa. Hummels si è ritirato. Restano Mancini e Ndicka. Gli altri – Hermoso, Kumbulla – non sembrano destinati a restare. Il progetto gasperiniano è esigente, lo sappiamo. Servono interpreti specifici, adatti. E Gasperini, in genere, non si accontenta di uno: per come lavora lui, di centrali ne servono almeno due, se non addirittura tre.

Uno potrebbe essere Lucumí del Bologna. Il profilo c’è, anche se la trattativa è tutt’altro che semplice. Il Napoli è vicino a Beukema, e il Bologna difficilmente lascerà partire entrambi i titolari. A meno che qualcuno non arrivi con 28 milioni entro il 10 luglio, quando scade la clausola di Lucumí. Altrimenti, il club rossoblù potrà decidere in autonomia, e l’operazione diventa molto più complicata.

Roma, Tomiyasu si è svincolato: l’Atalanta l’ha sfiorato nel 2021

Ma a prescindere da come finirà quella pista, la Roma in difesa dovrà comunque fare altro. E proprio dal mercato arriva un’occasione che potrebbe rivelarsi perfetta per Gasperini. Un’occasione che non era preventivata, ma che lui conosce bene. E che gli piace parecchio. Stiamo parlando di Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese, ex Bologna, fresco svincolato dall’Arsenal.

Nel 2021 fu un mezzo colpo sfumato per l’Atalanta. Gasperini lo voleva, e il club aveva trovato anche un’intesa di massima con il Bologna. Ma l’Arsenal si inserì, pareggiò l’offerta e il giocatore scelse Londra. La Premier, ovviamente, esercita un altro tipo di fascino. Fu una piccola beffa, anche perché Gasp lo considerava il braccetto perfetto per la sua difesa a tre.

Oggi, però, le cose sono cambiate. Tomiyasu e l’Arsenal hanno trovato un accordo per la rescissione consensuale. È libero, a parametro zero. Ed è ancora giovane: classe ’98, con esperienza internazionale, duttilità tattica e piedi educati. In carriera ha fatto il terzino su entrambe le fasce, ma anche il centrale. Esattamente il tipo di giocatore che può occupare diversi ruoli in una difesa fluida come quella che vuole Gasperini.

Non è detto che sia facile portarlo a Roma: la concorrenza c’è, anche fuori dall’Italia. Ma se la Roma si muove in fretta, ha una carta in più: l’allenatore, che ha già provato a prenderlo una volta e che continua a stimarlo tantissimo. A volte, nel mercato, contano le scelte tecniche, altre volte conta l’istinto. In questo caso, potrebbero contare entrambi.