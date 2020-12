Incredibile in serie B, Mancuso lancia l’Empoli con 4 gol in 14 minuti

Emozioni in serie B: Mancuso porta l’Empoli al secondo posto con 4 gol in 14 minuti. Virtus Entella rimontata e vetta a un solo punto di distanza dopo il ko della Salernitana

L’attaccante dell’Empoli, Leonardo Mancuso, entra di diritto nella storia della serie B. Dopo aver realizzato 4 gol in appena 14 minuti, l’attaccante milanese stacca il pass per rimanere tra i recordman della cadetteria.

Tutto si è concretizzato tra il 56′ e il 71′ della partita di serie B giocata dall’Empoli sul campo dell’Entella. Il gol di Costa aveva portato in vantaggio la Virtus proprio allo scadere della prima frazione di gioco.

Rientrati in campo, l’Empoli si è subito destreggiato bene e sono bastati appena 11′ a Mancuso per prendere le misure della porta avversaria e iniziare a bersagliarla. Per la precisione, in 14 primi e 32 secondi, il centravanti milanese ha gonfiato la rete quattro volte. Non è la sua prima marcatura multipla in stagione: lo scorso 28 ottobre aveva realizzato una tripletta al Benevento in Coppa Italia.

Serie B, Empoli secondo grazie al clamoroso poker di Mancuso in 14 minuti

All’eccezionalità di quanto fatto da Mancuso, si aggiunge l’importanza del suo poker (l’ultimo, ma non così rapido, centrato nel 2014 da Granoche) per l’Empoli. Grazie alla vittoria sull’Entella, infatti, i toscani hanno approfittato della sconfitta della Salernitana portandosi a una sola lunghezza dalla testa della serie B.

Un record per la serie B e non solo, una partita che l’Empoli e Mancuso ricorderanno per sempre. Il tutto impreziosito da quel secondo posto che, al momento, aspettando il risultato della Spal con il Cittadella, vorrebbe dire promozione.