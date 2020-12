Alle 20.45 l’ultimo anticipo di questo martedì infrasettimanale di Serie A, allo stadio Vigorito si trovano di fronte Benevento e Lazio.

Altra prova di forza per il Benevento di Pippo Inzaghi, che ospita questa sera la Lazio del fratello Simone. Una sfida che li vedrà uno contro l’altro, per un epilogo che non è cosi scontato, soprattutto dove match dove i sanniti hanno mostrato gran forza come quello contro la Juventus o l’ultima contro il Sassuolo. Per la Lazio un impegno che può delineare quelli che saranno gli obiettivi per il futuro. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

