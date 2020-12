Uno dei match in programma alle 20.45 di questo turno infrasettimanale vedrà di fronte la Fiorentina ed il Sassuolo.

Per la Fiorentina è il momento della prova, difficile, ma dove si potrebbe già decifrare quelli che saranno i prossimi mesi. La viola vive una situazione complicata, con Prandelli che sta cercando di risollevare le sorti di una stagione cominciata male. Al Franchi arriva il Sassuolo di De Zerbi, compagine tosta da affrontare, soprattutto in una situazione delicata come questa. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

