Il mercoledì infrasettimanale di Serie A accende i riflettori anche a Marassi, si sfidano il Milan capolista ed il Genoa.

Quasi un testa coda quello che andrà in scena stasera a Marassi. Il Milan è chiamato a confermarsi, ma soprattutto scacciare le polemiche dopo il pareggio casalingo contro il Parma. Di fronte il Genoa penultimo in classifica, che dopo la debacle contro la Juventus cercherà di fare meglio contro un avversario ostico come quello rossonero. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

