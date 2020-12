Questa 12^ giornata di Serie A si chiude con il posticipo del giovedì, di fronte si trovano Roma e Torino.

Allo Stadio Olimpico si sfidano due squadre che vivono situazioni di classifica molto diverse, in cerca di punti chiave per il percorso in campionato. La Roma di Fonseca arriva dalla convincente vittoria contro il Bologna, e proverà ad acciuffare il terzo risultato utile consecutivo. Di fronte c’è il Torino in evidente difficoltà, con i granata che arrivano all’impegno dopo due sconfitte consecutive. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

