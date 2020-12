Lotto e Superenalotto, ecco le estrazioni di oggi, giovedì 17 dicembre 2020 con i numeri vincenti dei concorsi.

Ecco i numeri estratti per il concorso del Lotto di giovedì 17 dicembre 2020. Estrazioni in ritardo rispetto alle abitudini. A causa delle nuove norme anti-covid, infatti, Lottomatica ha comunicato che la comunicazione avverrà intorno alle 21:40, in quanto è stato deciso di effettuare tutte le estrazioni in un’unica sede, quella di Roma (non più, quindi, anche a Milano e Napoli).

GIOVEDI 17 DICEMBRE 2020

RUOTE 1°

Estratto 2°

Estratto 3°

Estratto 4°

Estratto 5°

Estratto BARI 30 24 69 7 55 CAGLIARI 16 43 13 49 81 FIRENZE 82 50 39 72 48 GENOVA 88 52 60 36 25 MILANO 15 29 80 42 75 NAPOLI 88 85 58 45 75 PALERMO 6 71 90 87 13 ROMA 70 67 50 57 79 TORINO 30 23 5 67 40 VENEZIA 1 63 34 22 36 NAZIONALE 46 23 33 27 61

Superenalotto, estrazione di giovedì 17 dicembre 2020

Combinazione vincente:

5 9 12 14 26 37



Jolly: 55

Superstar: 29

Estrazione 10eLotto di giovedì 17 dicembre 2020

1 6 13 15 16 23 24 29 30 43 50 52 63 67 69 70 71 82 85 88



Numero Oro: 30

Doppio Oro: 30-24

I 5 simboli di Simbolotto di giovedì 17 dicembre 2020

7-VASO

13-RANA

31-ANGURIA

1-ITALIA