Milano, scossa di terremoto in provincia: magnitudo tra 3.8 e 4.3

Scossa di terremoto in provincia di Milano intorno alle 17. Magnitudo rilevato tra 3.8 e 4.3

L’hanno avvertita in tanti: c’è stata una scossa di terremoto in provincia di Milano intorno alle ore 17. La stima preliminare dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato magnitudo tra 3.8 e 4.3. Non è ancora chiaro se ci siano stati danni a persone o cose. Molti hanno avvertito la scossa mentre erano a casa, per strada o a lavoro. Se ne sta parlando in questi minuti sui social, sono stati attimi di terrore. Persone impaurite che si sono subito rifugiate per strada. La scossa è durata diversi secondi.

Milano, scossa di terremoto in provincia

Una forte di scossa ha turbato la quiete dei cittadini, da Lecco a Monza, in un giovedì pomeriggio come tanti. La scossa l’hanno avvertita in molti, sui social è cominciato subito il confronto tra le persone per registrare eventuali danni a persone o cose. Per fortuna, al momento, non se ne registrano. Il Magnitudo è stato stimato tra 3.8 e 4.3. La paura è stata grande. Seguiranno aggiornamenti.