Inter, tegola pesantissima: si opera. Salta la cessione e il mercato si complica

Brutta notizia per i nerazzurri che perdono un tassello della propria rosa per infortunio: si dovrà operare e il mercato è ora condizionato

Gli ultimi due mesi per l’Inter non hanno regalato gioie. Dal secondo posto in campionato, con lo scudetto sfumato all’ultima giornata contro il Napoli, passando per la clamorosa sconfitta per 5-0 in finale di Champions League contro il PSG, fino ad arrivare alla polveriera post Mondiale per Club. Proprio dopo l’eliminazione con la Fluminense, è scoppiato il caos nello spogliatoio nerazzurro.

Tra possibili uscite illustri, lo sfogo del capitano Lautaro Martinez e le parole del presidente Marotta, le ultime settimane sono state estremamente complicate per un tifoso interista. A questo scenario si è aggiunto anche un infortunio che ora condizionerà il mercato in uscita della squadra, per via di un’operazione necessaria in vista della prossima stagione.

Inter, Frattesi si opera alla schiena: come cambia ora il mercato

Come annunciato in queste ore, attraverso anche la voce di giornalisti esperti come Matteo Moretto, il centrocampista dell’Inter ha deciso di operarsi. Frattesi si porta da mesi un problema alla schiena, ancor prima della semifinale di Champions contro il Barcellona, che non può più tollerare. É giunto quindi il momento di andare sotto i ferri per eliminare definitivamente il forte fastidio.

Cosa comporterà una scelta di questo tipo? Sicuramente un periodo di riposo obbligatorio, che rischierà di far tardare la preparazione atletica al calciatore. Ma non solo, l’Inter stava valutando ancora una cessione di Frattesi, pur non avendo ricevuto offerte concrete dai club potenzialmente interessati.

Il Napoli è rimasto alla finestra, senza affondare il colpo, l’Atletico Madrid si è defilato e la Premier League resta solo sullo sfondo. L’ipotesi di una permanenza non è più da escludere, facendo così perdere un incasso importante di almeno 35 milioni di euro alla società. Sarà Chivu, quindi, a dover rivitalizzare, anche in campionato, un giocatore che ha dato il suo contributo soprattutto in Champions lo scorso anno.

Il rapporto tra Frattesi e il mondo Inter sembrava fosse giunto agli sgoccioli, ma l’addio di Inzaghi e questa operazione, potrebbero cambiare drasticamente i piani futuri del centrocampista, che sembra sempre più destinato a restare. Quello che sembra certo, è che qualsiasi operazione in uscita non si sbloccherà prima di agosto, valutando anche le condizioni del giocatore post operazione.