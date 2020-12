Le spalle scoperte di Diletta ed il caffè non bastano, tutti guardano altrove

Diletta Leotta sorprende ancora una volta, stavolta nemmeno il caffè riesce a catturare l’attenzione dei fans che guardano altro.

Di questi tempi, con lo smart working che imperversa, chi di non non si è rivolto a diversi stratagemmi per cercare di restare sveglio, vigile, soprattutto quando il lavoro si prolunga fino a tardi.

Chiaro che alcuni, anche per il fatto di non poter uscire, decidono di portare in casa propria alcune attività che sono invece solite all’esterno. Passatempi, momenti di relax, ed anche attività particolarmente inclini ad accompagnare la giornata.

Il caffè. Una delle grandi consolazioni di tanti di noi, aiutante sul lavoro per svegliarci e tenerci vigili, ma al tempo stesso compagno di relax al pomeriggio. Il caffè ai tempi del Covid, poi, è spesso preso in casa, nella propria cucina.

Alcuni lo alternano con il thè, altri invece in barca a qualsiasi tipo di indicazione salutare, ne bevono a bizzeffe senza risparmiarsi. Ad ognuno il suo, il caffè rappresenta – soprattutto per noi italiani – un marchio assolutamente distintivo.

Il caffè di Diletta Leotta, ma lo sguardo è altrove

E’ sempre tempo, poi, per un buon caffè. Nel corso della giornata i momenti possono essere davvero tanti da poter dedicare all’amata bevanda nera. Lo saprà bene Diletta Leotta, una che resta attiva per tutta la giornata tra mille impegni lavorativi.

Chi come Diletta si muove in continuazione, tra televisione, radio, web, social, ha bisogno di restare assolutamente attente e concentrata. E quale miglior alleato del caffè per provare a vivere la giornata con uno sprint in più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Cosi proprio la bella giornalista sui social si è mostrata proprio in quel classico momento, quello dove si è seduti al tavolo, con la tazzina di fronte. Resta poi da capire, s’intende, dove i followers avranno concentrato la propria attenzione.

Si, perchè Diletta prende il caffè ma come al solito lo scatto non lascia indifferenti: forme accattivanti che campeggiano proprio lì, davanti alla tazzina, sguardo pensieroso e specchio alle spalle che mostra anche la schiena dalla postura come al solito sinuosa. La Leotta, anche per un buon caffè, non delude mai.