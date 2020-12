L’ex allenatore della Juve, Max Allegri, può tornare ad allenare nelle prossime settimane: decisiva una partita di domani sera

Due anni sono tanti, forse troppi, se ne sta accorgendo nel silenzio delle due domeniche Max Allegri, l’allenatore che tutti vorrebbero ma nessuno è riuscito ad avvicinare. Il ritorno in panchina è vicino. Secondo ESPN, l’ex tecnico di Milan e Juventus potrebbe presto tornare ad allenare. Sarà decisiva Lille-Psg di domani sera. In caso di sconfitta, Tuchel, che è in bilico da settimane, potrebbe essere esonerato. Il primo nome della dirigenza parigina per il sostituto è proprio quello di Allegri. Che attende novità e non vede l’ora di rimettersi in gioco.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Allegri sorride: può tornare subito ad allenare

Tuchel è stato messo in discussione da diverse giornate e il suo destino, forse, non dipenderà solo dalla sfida col Lille. Ma una cosa è certa: un’altra sconfitta contro una big del campionato gli costerebbe la panchina. Allegri attende, non ha fretta. Ha già avuto contatti con la dirigenza parigina e ha già deciso di fare uno strappo alla regole. Preferiva tornare in panchina a inizio stagione, ma farebbe volentieri un’eccezione per il Psg.

LEGGI ANCHE >>> Il tormento di Buffon: “Penso a quella partita 3-4 volte alla settimana”

Da troppo tempo è fermo (per sua scelta) e avverte l’esigenza di tornare ad allenare. In Italia ci aveva pensato l’Inter, all’estero anche altri club. Ma nessuno lo aveva convinto. Allegri aspettava l’occasione giusta per tornare ad allenare. Vivrà questo weekend con interesse particolare rivolto non al campionato italiano, ma alla Ligue 1. La sua probabile futura casa.