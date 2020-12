Alle 15 si accendono le luci allo stadio Vigorito, di fronte si trovano il Benevento di Inzaghi ed il Genoa.

Tra Benevento e Genoa i punti di distacco sono pochi, e paradossalmente sono i sanniti a godere di una situazione di vantaggio in questo avvio di stagione. Ecco perchè la squadra rossoblu ha bisogno di punti per uscire da una crisi che la vede penultima in classifica. Il Benevento di Inzaghi, invece, vuole continuare il proprio trend positivo. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

