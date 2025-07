È stato il miglior dribblatore del campionato: Carlos Cuesta se lo porta a Parma

Il Parma sta pensando di affidare il miglior dribblatore del campionato a Carlos Cuesta: siete curiosi di sapere cosa può accadere?

A volte le carriere prendono percorsi strani. Alcune stagioni ti danno tutto facendo il minimo, altre non ti restituiscono niente anche se hai dato tanto. E nel mezzo ci sono quelle in cui fai il massimo, ma ti tocca raccogliere le briciole.

Il Venezia quest’anno è stato esattamente questo: una squadra che ha giocato bene quasi sempre, ma che alla fine si è ritrovata retrocessa. Una delle poche retrocessioni che non raccontano una squadra scarsa, ma solo sfortunata. Una squadra viva, propositiva, costruita bene da Di Francesco. Che però, per il secondo anno di fila, saluta la Serie A. Prima col Frosinone, ora col Venezia. Due squadre diverse, stesso epilogo.

Eppure, anche nelle stagioni storte, c’è chi riesce a lasciare un segno. Tipo Gaetano Oristanio. Il Venezia lo aveva preso in prestito con riscatto dall’Inter. Poi lo ha anche riscattato. Ma ora che è sceso in B, difficilmente riuscirà a tenerlo. Perché Oristanio in Serie A ci sa stare, eccome se ci sa stare. Non solo: ha dimostrato che può anche brillare.

E infatti non è passato inosservato. Sul ragazzo c’è anche il Lecce, dove Di Francesco potrebbe cercare di portarselo dietro. Ma la pista concreta è un’altra: il Parma. Che riparte da una scelta forte – affidare la panchina al 29enne Carlos Cuesta – che e vuole costruire qualcosa di nuovo, fuori dagli schemi. E per farlo potrebbe affidarsi al miglior “dribblomane” dello scorso campionato.

Parma e Lecce su Oristanio: le statistiche sui dribbling sono impressionanti

Tra tutti, come riporta la bellissima pagina Facebook “Sciabolata Morbida”, Oristanio è stato il migliore nei dribbling. Più tentativi di tutti, più frequenza di tutti. Terzo assoluto nel campionato dopo Nico Paz e Rafa Leao. Una media di quasi cinque dribbling a partita, con il 44,7% di successo. Il migliore tra gli italiani. Più di Kean, più di Zaccagni, più di Politano.

È stato uno dei pochissimi a superare i 100 dribbling tentati in stagione – con Kean come unico altro italiano a riuscirci – ma è stato anche quello più continuo. Sempre cercando l’uno contro uno, sempre puntando l’uomo. Quel tipo di giocatore che nel calcio italiano manca sempre di più e che oggi vale oro.

Oristanio nel progetto di Cuesta ci può entrare benissimo. Potrebbe prendere il posto di Dennis Man, che ha deluso e potrebbe cambiare aria anche se a questo punto non alla Lazio che lo voleva fortemente.

Il talento scuola Inter formerebbe una coppia di esterni tutta gamba e fantasia con Ondrejka, già preso a gennaio. Il Parma ha appena incassato dalla cessione di Bonny e potrebbe reinvestire proprio su di lui. Dipenderà tutto dalla richiesta del Venezia, ma la strada è aperta.

Chi lo prende, si porta a casa un giocatore che non ha paura di rischiare. Che non si nasconde. Che salta l’uomo, sempre. Uno dei pochi, oggi, a poter dire che la Serie A gli va pure stretta.