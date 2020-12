Alle 20.45 in programma l’ultimo posticipo di questa domenica di Serie A, allo stadio Olimpico di Roma si affrontano Lazio e Napoli.

Quello tra Lazio e Napoli è sembra umbra di dubbio uno scontro diretto, nonostante ad oggi ci siano ben cinque punti di distacco in classifica. La squadra di Simone Inzaghi arranca molto in campionato, probabilmente vittima dei tanti impegni. Gli azzurri di Gattuso, invece, cercano rivalsa dopo la cocente sconfitta del Meazza contro l’Inter di Conte. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

