Nuovi problemi per Gattuso durante Lazio-Napoli: infortunio per Lozano e problema fisico per Koulibaly

Privo di Osimhen e Mertens per infortunio, senza Insigne per squalifica, il Napoli contro la Lazio ha dovuto fare i conti anche con i problemi fisici di Kalidou Koulibaly e l’infortunio di Lozano. Il difensore ha accusato un fastidio muscolare ad inizio partita che si è portato dietro fino ad inizio secondo tempo quando Gattuso lo ha sostituito con Manolas.

Un cambio dovuto probabilmente non soltanto alle condizioni fisiche del calciatore, ma anche all’ammonizione subita nella prima frazione di gioco e che lo metteva a rischio espulsione. Una scelta quella di Gattuso che è stata subito seguita dal raddoppio della Lazio con Luis Alberto abile a battere Ospina proprio nel momento di maggior forcing del Napoli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio-Napoli, anche Lozano ko: emergenza vera

Da valutare quindi nel post gara le condizioni di Kalidou Koulibaly. Nel caso fosse un infortunio muscolare, per Gattuso sarebbe difficile recuperarlo per la sfida di mercoledì contro il Torino. Ma il problema ancora più grande è rappresentato dall’infortunio di Lozano: il messicano è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Accompagnato fuori dallo staff medico, a Lozano è stato subito applicato ghiaccio alla caviglia.

LEGGI ANCHE >>> Lazio-Napoli, Orsato scatena il caos: “Vergognati, è una zozzata”

L’attaccante è apparso molto dolorante: fiato sospeso per gli azzurri che rischiano di dover fare i conti con un’altra assenza pesante. Mercoledì potrebbe essere ancora emergenza attacco nonostante il rientro di Insigne.