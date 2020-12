Fabian Ruiz dribbling al cane: l’Ambasciata lo mette ko

Fabian Ruiz si diverte sui social con il suo cane Bella, ma c’è chi non la prende bene: che risposta dall’Ambasciata d’Italia in Montenegro

Fabian Ruiz protagonista sui social come non lo è stato ieri sera in campo contro la Lazio. Qualche giorno fa lo spagnolo ha pubblicato un tweet con un video in cui si divertiva a dribblare il suo cane, Bella. Ad accompagnare le immagini anche una frase che invitava i suoi follower a scegliere tra lui e il cane: “Ecco come alleno il mio dribbling a casa, tu sei #TeamFabian o #TeamBella“?

Tra le risposte anche una, molto critica, dell’Ambasciata italiana in Montenegro: “Solo col cane puoi giocare. Ma te le riguardi le partite? Lo vedi che sei più lento di una tartaruga? Ma ce lo meritiamo un atteggiamento così?” Il tweet pubblicato questa mattina è stato poi rimosso, non abbastanza in fretta da evitare di fare il giro del web.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, l’involuzione di Fabian Ruiz: anche l’Ambasciata in Montenegro lo critica

Un evidente errore quello di utilizzare l’account dell’Ambasciata per criticare Fabian Ruiz ma il commento è stato apprezzato da diversi utenti. In molti hanno condiviso la pesante critica allo spagnolo che nelle ultime uscite con il Napoli è apparso fuori forma e soprattutto fuori ruolo.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, Gattuso non convince: si invoca il ritorno di Sarri

Il suo impiego nel centrocampo a due è per molti la causa del suo rendimento insufficiente, prestazioni che stanno facendo irritare i tifosi e… anche le Ambasciate. Una svolta immediata servirà anche ad evitare un ‘caso internazionale’…