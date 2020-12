Il Napoli alla quarta sconfitta (sul campo) in campionato: Gattuso non convince tutti e i tifosi invocano il ritorno di Sarri

Quattro sconfitte in dodici partite (cinque in tredici se si considera quella a tavolino con la Juve): l’andamento del Napoli non è certo da squadra che ambisce al vertice della classifica. Per Gattuso gli scontri diretti hanno segnato uno stop a qualsiasi velleità diversa dal piazzamento Champions: ko contro Sassuolo, Milan, Inter e Lazio e primo posto che si allontana ad otto punti. Certo i tanti infortuni hanno influito, ma quel che risalta è che nulla è cambiato rispetto allo scorso anno.

La mancanza di continuità, la mancanza di mentalità più volte evidenziata dallo stesso allenatore restano lì e ricompaiono quando è il momento di fare il salto di qualità. Così c’è chi mette proprio Gattuso nel mirino e invoca il cambio di tecnico. Non un esonero tanto per, ma per il ritorno di Maurizio Sarri.

Napoli, via Gattuso: i tifosi chiedono il ritorno di Sarri

I tifosi invocano Sarri sulla panchina del Napoli. Su Twitter l’allenatore toscano è entrato in tendenza. C’è chi parla di squadra indecente e chi si dice pronto a ‘perdonare’ Sarri dopo lo sbarco alla Juve, mettendo da parte l’orgoglio.

Certo rivedere l’allenatore di Figline sulla panchina azzurra è, al momento, ipotesi molto difficile, anche prendendo in considerazione i rapporti non idilliaci con De Laurentiis. Certo Gattuso deve invertire la rotta, altrimenti – Sarri o non Sarri – il cambio invocato dai tifosi potrebbe diventare un’idea del patron…

Sarri è attualmente senza panchina #LazioNapoli — Totore Aranzullo (@TotoreAranzullo) December 20, 2020

Napoli semplicemente indecente. Ma Sarri? Non lo riprendereste? #ForzaNapoliSempre — Luca Monaco (@nepero8) December 20, 2020

Premesso che non siamo da primo posto e da scudetto, ma 4 sconfitte in 11 partite sono davvero troppe, peraltro giocando davvero male…

Presidente siamo sicuri che Gattuso sia l’uomo giusto???

Un pensierino a Sarri lo farei…#gattusout — Antonio Race (@antonio_race) December 20, 2020