Inter, cessione Nainggolan: nuovo retroscena sul futuro

La cessione di Nainggolan potrebbe concretizzarsi già nel mese di gennaio. L’Inter valuterà le offerte per il centrocampista belga, ma come confermato dalla dirigenza, non ci sarà nessuna svendita.

Quale sarà il futuro di Nainggolan? L’Inter sarebbe pronto a valutare attentamente le offerte per il centrocampista belga in vista dell’imminente sessione di calciomercato invernale. Nainggolan, salvo clamorosi colpi di scena, dirà addio ai colori ai nerazzurri nelle prossime settimane.

Poco feeling con Conte e fuori dal progetto nerazzurro in chiave presente e futuro. Il Cagliari osserva interessato, ma Ausilio e Marotta sono stati chiari: Nainggolan andrà via alle giuste condizioni. Il club isolano ci proverà, ma anche in questo caso, nulla appare certo e scontato.

Inter, cessione Nainggolan: Cagliari alla finestra in vista di gennaio

L’arrivo di Nainggolan al Cagliari potrebbe arricchire la mediana rossoblù di temperamento, esperienza e personalità. Di Francesco potrebbe schierare l’attuale centrocampista nerazzurro in coppia con Marin o Rog, confermato Joao Pedro sulla trequarti.

Cagliari come possibile destinazione, ma occhio ai recenti accostamenti alla Fiorentina, con la viola a caccia di un centrocampista carismatico, capace di dettare i tempi di gioco e di attaccare gli spazi con costanza e decisione. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Nainggolan, ma ora come ora, l’unica certezza resta quella dell’addio imminente ai colori nerazzurri.