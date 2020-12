Pioli nella conferenza della vigilia del match tra il Milan e la Lazio ha svelato di aver recuperato Tonali e strizzato l’occhio al mercato

Recupero importante per Stefano Pioli in vista della supersfida con la Lazio: il tecnico del Milan dovrebbe contare su Sandro Tonali. L’allenatore ne ha parlato nel consueto briefing della vigilia con i giornalisti. Il centrocampista ex Brescia ha smaltito il fastidio agli adduttori e dunque potrebbe essere della gara di domani con i biancocelesti.

Una notizia che fa felice Pioli, in emergenza a centrocampo. Il tecnico contro la squadra di Simone Inzaghi non potrà contare infatti su Ismael Bennacer e Franck Kessie. Il recupero di Tonali però gli consente di tirare un sospiro di sollievo. Il tecnico ha affermato che il calciatore sta molto meglio.

Milan, Pioli recupera Tonali e ora pensa pure al mercato

Per restare in vetta, il Milan ha bisogno di una vittoria contro la Lazio. Diversamente, i rossoneri rischiano di essere superati dall’Inter. L’allenatore milanista, che dovrà rinunciare ancora a Ibrahimovic, si consola con la probabile presenza di Tonali.

Vista l’emergenza e i progressi compiuti dal classe 2000, Pioli dovrebbe affidarsi a lui per tamponare alle assenze. Rimane comunque un dubbio per il tecnico che dovrà decidere chi affiancare al giovane azzurro. In mediana con lui ci sarà spazio per uno tra Krunic oppure Calhanoglu. Filtra ottimismo pure riguardo al recupero di Rebic.

Pioli, prima del match verità con la Lazio, ha parlato pure di calciomercato, confermando la volontà del Milan di rinforzarsi ed essere ancora più competitivo nella seconda parte di stagione. “Inseriremo calciatori con un profilo adatto a ciò che cerchiamo. Non guarderemo soltanto alle qualità tecniche e tattiche ma – ha concluso l’allenatore – pure a quelle morali. Per far parte di questo Milan occorrono professionalità, determinazione e atteggiamento giusto”.