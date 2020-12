Stangata per Kieran Trippier terzino inglese dell’Atletico Madrid: è stato squalificato per 10 settimane

Stangata per Kieran Trippier. Il terzino inglese dell’Atletico Madrid non potrà scendere in campo per le prossime dieci settimane. E’ questa la decisione a cui è arrivata la Federazione inglese per una presunta scommessa sul suo trasferimento dal Tottenham ai colchoneros.

Trippier è accusato di aver infranto il divieto di scommesse nel 2019, quando giocava ancora a Londra. La sanzione riguarda “tutte le attività calcistiche” ed è valida in tutto il mondo a partire da oggi. Oltre alla squalifica, per Trippier è stata decisa anche un’ammenda di 77mila euro.

Atletico Madrid, Trippier: squalificato e multa salata

Sanzione decisamente salata per il calciatore inglese che dovrà restare fuori dai giochi praticamente fino alla fine di febbraio e la squalifica sarà valida in qualsiasi competizione. Una brutta tegola per Diego Simeone visto che Trippier è uno dei calciatori più utilizzati: in campo sempre, ad eccezione della sfida contro il Cardassar di coppa del Re.

Ora per l’Atletico Madrid c’è da correre ai ripari anche perché le partite senza Trippier saranno oltre dieci. Tra queste c’è l’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Chelsea in programma il 23 febbraio e ben 10 sfide della Liga. Il ritorno dovrebbe avvenire il 7 marzo nel derby contro il Real Madrid.

Il calciatore ha sempre smentito ogni addebito ma oggi è arrivata la sanzione della FA che mette nei guai lui e l’Atletico.