Il calciomercato della Juventus potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. I bianconeri potrebbe portare a termine un doppio affare in entrata.

Quali saranno le mosse del calciomercato della Juventus in vista di gennaio? Andamento decisamente altalenante e occhio puntati sul mercato in entrata per cercare di risollevarsi da una situazione abbastanza complicata. I bianconeri proveranno a mettere le mani su un centrocampista e un attaccante, ma attenzione anche a un possibile esterno sinistro.

Pogba resta il sogno nel cassetto dei bianconeri, ma servirà un’offerta smisurata per convincere lo United a dire sì. Il centrocampista francese, dal canto suo, sarebbe pronto a riaprire le porte per un possibile ritorno, ma prima bisognerà valutare anche il capitolo cessioni.

Calciomercato Juventus, caccia al nuovo centravanti: e se tornasse Mandzukic?

Come anticipato, i bianconeri proveranno l’affondo su un nuovo centrocampista (Pogba in pole), poi non è escluso che Paratici possa prendere in considerazione l’idea di completare il reparto offensivo con l’arrivo di un nuovo attaccante.

Un centravanti di ruolo, abile nel lavoro di sponda e nel difendere la palla spalle alle porta. Una svolta tattica che permetterebbe ai centrocampista di inserirsi e a Cristiano Ronaldo di gettarsi con maggiore continuità negli spazi. Occhio al possibile ritorno di Mandzukic: attualmente svincolato e possibile occasione del mercato di gennaio.