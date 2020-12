Alle 20.45 occhi puntati sullo Stadio Diego Armando Maradona, di fronte ci sono il Napoli di Gattuso ed il Torino di Giampaolo.

Una sfida che sulla carta potrebbe apparire scontata, quella tra Napoli e Torino, ma la verità è che sul campo le insidie saranno tante per entrambe le squadre. I granata, ovviamente, hanno fame e bisogno di dare una svolta alla stagione. Di fronte, però, c’è il Napoli di Gattuso, con l’entusiasmo alle stelle dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

