Il Milan di Stefano Pioli è tra le più in forma d’Europa. A confermarlo è un dato raccolto da Opta che conferma lo stato di forma super dei rossoneri.

Il Milan di Stefano Pioli fa sognare i tifosi rossoneri. Il club di Milano è, momentaneamente, al vertice della classifica di Serie A. Staccata di una sola lunghezza l’Inter di Antonio Conte. Al termine del primo tempo della sfida contro la Lazio di Simone Inzaghi, i rossoneri si godono il primato in campionato.

Milan, nuovo record per Pioli & Co.

Con un tweet apparso sui propri canali ufficiali, l’account Opta, specializzato nella raccolta delle statistiche sportive, ha celebrato un nuovo record del Milan: “Il Milan è la seconda squadra nella storia dei maggiori cinque campionati europei ad aver trovato almeno due gol per più di 15 partite consecutive in un singolo anno solare (dopo le 18 del Barcellona nel 1948). Fiamme”. Niente male per una squadra che, nelle ultime stagioni di Serie A, non ha di certo impressionato i tifosi e gli addetti ai lavori. Torna a sorridere la dirigenza rossonera, dopo anni in cui le difficoltà sono state oggettive e palesi. L’undici in campo di Pioli è, per ora, inarrestabile. Il reparto offensivo, nonostante l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, resta tra i più competitivi del torneo.

