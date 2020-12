La Penna, quanti errori in Juve-Fiorentina: ora rischia lo stop

Direzione molto discussa, quella messa in scena ieri dall’arbitro La Penna nella sfida tra Juventus e Fiorentina. Ora rischia lo stop.

Ci sono giornate storte che possono capitare a chiunque, anche a chi si trova con un fischietto in bocca ad arbitrare una partita di calcio. Quando succede ad alti livelli, poi la situazione può diventare sensibilmente rumorosa e creare polemiche.

E’ quanto accaduto nelle ultime ore, ad esempio, con l’arbitro Federico La Penna. Una direzione, quella messa in scena ieri nella sfida tra Juventus e Fiorentina, che ha creato non poco dibattuto sui giornali ma anche sui social.

Tanti errori, come in occasione del giallo a Borja Valero e quello non arrivato pochi minuti dopo il primo per fallo su Bentancur. Poi la questione dei due rigori, un mix di errori che è stato evidenziato anche sui quotidiani.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La Penna, ora il rischio è lo stop

E cosi capita che anche per un arbitro possa arrivare il tempo di sedersi, pensare e trovare serenità dopo un momento di instabilità sul rettangolo di gioco. Proprio questo, infatti, potrebbe essere il destino del direttore di gara della sfida di ieri allo Stadium.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pirlo è nei guai: un confronto lo ‘distrugge’

Secondo quanto evidenziato da Gazzetta.it, infatti, per La Penna l’ipotesi è proprio quella di uno stop al quale il designatore Rizzoli starebbe pensando. Un segnale chiaro, anche in virtù di una partita diretta non al meglio.

La sensazione, però, è che la ‘sospensione‘ non riguardi un qualcosa di punitivo, ma bensì un modo per permettere all’arbitro La Penna di stare tranquillo e ritrovare le energie mentali per il prosieguo della stagione.