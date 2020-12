Il match tra Juventus e Fiorentina é terminato con un cocente tre a zero per i viola. Felipe Melo, doppio ex, é esploso di gioia al fischio finale

Felipe Melo ha sorpreso proprio tutti. La Juventus ha rimediato una clamorosa ed inaspettata sconfitta. Sono ben tre i gol rifilati da una Fiorentina che naviga in zona retrocessione, che ritrova dopo ben dodici anni una vittoria in trasferta contro la Vecchia Signora. La partita inoltre ha suscitato non poche polemiche.

Al centro delle discussioni l’arbitraggio di La Penna, che tra espulsioni e rigori ha generato l’ira di Nedved, uscito furibondo dallo Stadium. Non sono mancate le solite reazioni goliardiche e le prese in giro che ruotano nell’universo calcistico, tipiche di quando perde a sorpresa una grande squadra. Tra tutte, ha colto particolarmente di sorpresa quella di Felipe Melo. Il brasiliano, doppio ex delle squadre in questione, ha festeggiato la vittoria della Fiorentina.

Juve-Fiorentina, Felipe Melo esulta: “3-0 e a casa!”

Felipe Melo, centrocampista brasiliano, conosce molto bene l’Italia. Juventus e Fiorentina lo hanno avuto in squadra tra il 2008 ed il 2011 (senza dimenticare la parentesi interista piú recente). Disputò un’ottima stagione con i viola, per poi essere subito acquistato dalla Juve in quella super finestra di mercato estiva del 2009. In questo momento è in forza ai brasiliani del Palmeiras.

Le promesse però, non furono rispettate del tutto, e i rapporti con i bianconeri non sono rimasti dei migliori. A confermarlo la plateale esultanza, con tanto di video selfie dall’ospedale (nel quale si trova a causa del grave infortunio alla caviglia subito nell’ultimo match contro il Vasco da Gama), al gol del tre a zero viola.

“3-0 e tutti a casa, forza viola!”. Se c’erano dubbi riguardanti a chi fosse rimasto piú affezionato, questa esultanza li ha tolti tutti.