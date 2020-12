Dalla Francia giungono voci di un’offerta del Milan per il difensore dello Strasburgo Simakan, possibile primo rinforzo per la capolista.

L’anno della rinascita si è appena concluso per il Milan, che non sembra però intenzionato a mollare. Sia Pioli che la dirigenza hanno parlato della possibilità di trovare rinforzi in ogni reparto durante la sessione invernale di mercato, in maniera tale da permettere alla squadra di continuare la serie di risultati fin qui stupefacenti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’obiettivo è quello di migliorare, la squadra è giovane e la materia prima sembra non mancare. Il primo ruolo su cui lo staff tecnico si sarebbe concentrato è quello di difensore centrale, con un nome in particolare a catturare l’attenzione di Maldini: Mohamed Simakan, calciatore dello Strasburgo classe 2000.

LEGGI ANCHE >>> Inter, il regalo sotto l’albero per Conte: dal centrocampista agli esuberi

Francese come Kalulu e coetaneo, come lui in grado di coprire anche il ruolo di terzino destro, già in passato era finito sotto la lente d’ingrandimento dei milanesi. Secondo L’Equipe l’offerta di 15 milioni di euro (poco più bassa rispetto a quella presentata qualche mese fa) sarebbe già pronta, con il Milan che vorrebbe fare leva sul desiderio del ragazzo di lasciare l’Alsazia al più presto per vestire il rossonero. Simakan ha un contratto fino al 2023, si prospetta quindi una trattativa per niente semplice per l’attuale capolista della serie A, che ha però un bisogno assoluto di nuovi innesti di talento.