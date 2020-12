Il calciomercato del Milan si baserà sulla ricerca di un vice Ibrahimovic. Continuano i continui acciacchi fisici dell’attaccante svedese, rossonero pronti a tutelarsi

Il calciomercato del Milan partirà con l’assalto a un vice Ibrahimovic. I continui infortuni dell’attaccante svedese spingeranno il club rossonero alla ricerca di un nuovo centravanti, forte fisicamente, ma abile anche nel dialogo con i compagni.

Si punterà a un profilo giovane e dai margini di miglioramento notevoli. Piace Scamacca: l’attaccante del Genoa potrebbe rappresentare un ottimo investimento in chiave futura. Non solo Scamacca, resta viva la pista Pellè, anche se l’ex Lecce piace particolarmente anche all’Inter.

Calciomercato Milan, Edouard il nuovo nome per l’attacco

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, potrebbe essere Edouard il nuovo nome per l’attacco rossonero. Il centravanti del Celtic piace al Milan, anche se, ora come ora, non rappresenterebbe un’assoluta priorità. Un affare stile Hauge, il quale potrebbe essere perfezionato nelle prossime settimane qualora dovessero complicarsi altre piste di mercato.

Da monitorare molto attentamente anche la situazione Jovic. L’attaccante del Real Madrid resta un obiettivo concreto, ma tutto potrebbe dipendere dalle richieste economiche del club spagnolo. Il Milan potrebbe puntare al prestito con diritto di riscatto senza obbligo.