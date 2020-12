Mino Raiola alza la posta nella trattativa per il rinnovo di Donnarumma con il Milan: la società lancia un ultimatum

Basta rilanci: è questa la risposta che Mino Raiola si è visto recapitare da Casa Milan dopo l’ennesima richiesta al rialzo per Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero è in scadenza di contratto la prossima estate ma la sua volontà è quella di restare a Milanello. Una volontà che però deve essere anche incisa su un nuovo contratto ed è qui che entra in scena Raiola. Come si legge sul ‘Corriere dello Sport’ le offerte arrivate al procuratore da altri sono più alte di quella pervenuta dal Milan: i rossoneri si sono spinti fino a 7 milioni di euro all’anno d’ingaggio, una cifra che isserebbe Donnarumma sullo stesso livello di Ibrahimovic come calciatore più pagato della rosa.

Milan, Raiola gioca al rialzo per il rinnovo di Donnarumma: le cifre

La proposta però non basta ancora per il sì di Raiola che vuole sfruttare le offerte, economicamente più vantaggiose, arrivate da altri club. La trattativa non si è arenata e difficilmente verrà disattesa la volontà del portiere che è quella di restare al Milan. Lo ha fatto quando la squadra veleggiava nella parte centrale della classifica, lo vuole fare ancora di più oggi che primeggia in campionato.

Proprio la posizione della squadra di Pioli e la sensazione che il progetto Elliott stia finalmente decollando potrebbe agevolare l’inserimento del contratto della clausola di uscita voluta da Raiola in caso di mancata qualificazione Champions. Un’ipotesi al momento lontana e quindi più facilmente digeribile.