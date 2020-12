Il calciomercato della Juventus si prepara a entrare ufficialmente nel vivo già nel corso dei prossimi giorni. Idee chiare per Pirlo per per la dirigenza bianconera, pronto il doppio colpo.

Il calciomercato della Juventus potrebbe entrare subito nel vivo con un immediato doppio acquisto. Pirlo ha chiesto un centrocampista e un attaccante, doppio rinforzo per puntellare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Pogba resta il sogno nel cassetto, ma attenzione anche ai nuovi possibili sviluppi.

Per l’attuale centrocampista del Manchester United serviranno circa 90-100 milioni di euro, cifra improponibile per le casse bianconere a prescindere dalle possibili cessioni. Ramsey e Bernardeschi potrebbe essere utilizzati come pedine di scambio, ma l’immediato affondo per Pogba resta una strada decisamente in salita.

Calciomercato Juventus, Depay o Llorente: la scelta sul nuovo attaccante

Come rivelato da “La Stampa”, i bianconeri potrebbero tentare l’affondo anche su Depay, in scadenza di contratto con il Lione e pronto a dire addio al club francese già a gennaio dinanzi a un’offerta da 5 milioni di euro.

Massima attenzione anche al capitolo Llorente, obietti bianconero per completare il reparto offensivo juventino. Per l’attaccante spagnolo, attualmente in forza al Napoli, ma fuori dal progetto partenopeo, potrebbe concretizzarsi il clamoroso ritorno a Torino già nelle prossime settimane.