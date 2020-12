Un super affare in attacco per la Juventus potrebbe essere frenato da Federico Bernardeschi che continua a rifiutare ogni destinazione

Un’occasione è quella che cerca la Juventus, un’occasione è quella che offre il Lione: Memphis Depay è in scadenza di contratto nel 2021 e il club francese è pronto a cederlo. Non gratis però: la società transalpina vuole il riconoscimento di un piccolo risarcimento (si parla di 5 milioni di euro), proprio questo dettaglio sta frenando il suo approdo al Barcellona. I blaugrana sono i favoriti per l’acquisto dell’olandese ma non hanno la liquidità per affondare il colpo ed allora la Juve potrebbe provarsi ad inserirsi.

Juventus, tentativo per Depay: Bernardeschi rifiuta il Lione

L’idea Depay intriga la Juventus che è alla ricerca di un attaccante ed allora Paratici sta provando ad imbastire una trattativa. Dopo l’affare De Sciglio e in attesa di capire quel che accadrà con Aouar, altro obiettivo bianconero, tra Torino e Lione potrebbe nascere un altro asse. Paratici ha provato ad imbastire una trattativa inserendo Bernardeschi nell’affare, ma proprio il centrocampista bianconero ha detto no: niente Lione, non per ostracismo nei confronti del club francese, ma per la volontà di restare a Torino.

Un problema per le mosse in entrata della Juventus che deve liberare spazio nel monte ingaggio per poter pensare a qualsiasi acquisto. Si ragiona quindi con Depay come possibile obiettivo e Bernardeschi come ostacolo da superare. Ci riuscirà Paratici?