Alejandro Gomez ha le valigia pronte. L’argentino dell’Atalanta è corteggiato da numerosi club anche in Serie A. Spunta una nuova pretendente italiana.

Il futuro di Alejandro Gomez, attaccante dell’Atalanta, resta più incerto che mai. L’argentino, dopo la rottura con la società, ha le valigia pronte ed è deciso a lasciare Bergamo dopo il battibecco con la famiglia Percassi e l’allenatore Gianpiero Gasperini. Il Papu ha una lunga lista di pretendenti: gli fanno la corte l’Inter di Antonio Conte, il Milan di Stefano Pioli, ma anche la Juventus di Andrea Pirlo. Insomma, al suo cartellino ci hanno pensato un po’ tutti i top club di Serie A. Vista la voglia di restare in Italia, per il Papu si potrebbero aprire nuovi scenari inattesi.

Cessione Gomez, il Papu vuole la Serie A

Gomez andrà via, poco ma sicuro. Il Papu ha voglia di restare in Serie A: famiglia e lavoro si sono ambientati bene nel belpaese e non sembrano vogliosi di lasciare l’Italia. Pietro Lo Monaco, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha lanciato una nuova idea per il futuro dell’argentino. Una squadra diversa dalle tanto citate Inter, Milan e Juventus: “Per la Fiorentina di Cesare Prandelli un giocatore come il Papu Gomez sarebbe perfetto. Credo che Gomez andrà via dall’Atalanta. La frattura difficilmente si potrà sanare. Il Papu vuole restare in Italia, ha anche aperto delle attività a Bergamo. La Fiorentina può garantirgli visibilità, magari si potrebbe pensare ad un contratto che possa premiarlo per due o tre ad alti livelli che gli restano”.

