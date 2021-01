Caicedo sembra pronto a lasciare la Lazio. Sull’attaccante ecuadoriano un club italiano ha messo gli occhi ed è pronto a farsi sotto.

L’ambiente Lazio, soprattutto negli ultimi mesi, ha vissuto tante polemiche. Questioni che hanno messo a serio rischio l’integrità del gruppo ma anche di tutto l’ambiente. Dal caos tamponi passando al rapporto tra Inzaghi e Lotito, il futuro del tecnico avvolto nel mistero o anche il rendimento di alcun sotto tono.

La squadra biancoceleste è stata chiamata a compattarsi, cercando di tenere lontane le nubi tossiche di questioni che spesso non riguardavano il campo. Sembra pronta ad esplodere, però, un’altra diatriba interna.

Stavolta il protagonista è Caicedo, l’uomo dell’ultimo minuto che ha portato gol e punti decisivi grazie alle sue reti. Il rapporto tra il giocatore ed il club, però, sembra essersi definitivamente incrinato. Troppo poco spazio per uno che ha tanta voglia di giocare e far bene, da qui la voglia di cercare spazio altrove.

Caicedo, pronta a farsi sotto la Fiorentina

Le pretendenti per l’attaccante biancoceleste di certo non mancano, e cosi ora bisognerà capire come la Lazio gestirà il caso. Uno dei club che sta per farsi sotto è la Fiorentina di Cesare Prandelli.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, infatti, il club viola sarebbe pronto a formulare un’offerta da 5 mln al club capitolino. Proposta che potrebbe far gola al presidente Lotito, sacrificando così l’attaccante anche facendo cassa.

Al giocatore, invece, verrebbe proposta un’offerta da più di 2 mln a stagione fino al 2023. Resta viva, poi, un’ipotesi che vedrebbe Caicedo proiettato verso il Qatar (indiscrezione lanciata dal Messaggero), eventualità che però si presenterebbe soltanto in estate.